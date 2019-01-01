لاعب اتحاد جدة يقترب من الانضمام للتعاون

بعد سبعة أعوام بقميص العميد، عسيري يرتدي قميص السكري بالموسم المقبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توصل أحمد عسيري؛ مدافع اتحاد جدة السابق، إلى اتفاق جديد عقب يومين من فسخ تعاقده مع العميد.

مسؤولو العميد أعلنوا منذ يومين فسخ التعاقد مع صاحب الـ27 عامًا قبل نهاية عقده بموسمين، حيث كان من المقرر أن ينتهي في صيف عام 2021. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن عسيري اتفق مع إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم للتوقيع على عقود اللعب له من الموسم المقبل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة وفقًا لمصادرها الخاصة أن مسؤولي السكري سيعلنون خلال الأيام المقبلة التعاقد مع المدافع بشكل رسمي.

يذكر أن عسيري قضى سبعة أعوام في صفوف الفريق الأول بالاتحاد بعدما تم تصعيده من فريق الناشئين في عام 2012.

وشارك المدافع الموسم المنقضي في 26 مباراة بمختلف البطولات، إلا أن التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للفريق، لم يقتنع به وطالب برحيله.