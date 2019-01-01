لاعب اتحاد جدة يقترب من الانضمام للتعاون
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
توصل أحمد عسيري؛ مدافع اتحاد جدة السابق، إلى اتفاق جديد عقب يومين من فسخ تعاقده مع العميد.
مسؤولو العميد أعلنوا منذ يومين فسخ التعاقد مع صاحب الـ27 عامًا قبل نهاية عقده بموسمين، حيث كان من المقرر أن ينتهي في صيف عام 2021. (طالع التفاصيل)
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن عسيري اتفق مع إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم للتوقيع على عقود اللعب له من الموسم المقبل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة وفقًا لمصادرها الخاصة أن مسؤولي السكري سيعلنون خلال الأيام المقبلة التعاقد مع المدافع بشكل رسمي.
يذكر أن عسيري قضى سبعة أعوام في صفوف الفريق الأول بالاتحاد بعدما تم تصعيده من فريق الناشئين في عام 2012.
وشارك المدافع الموسم المنقضي في 26 مباراة بمختلف البطولات، إلا أن التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للفريق، لم يقتنع به وطالب برحيله.
جيرارد مثل الذهب، لا يصدأ أبدًا! ✨😍— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019
ما أجمل أن يكون مدربك أسطورة مثل جيرارد فهو يُطبق لك ما يُريده داخل الميدان👌
انظروا إلى جيرارد وهو بعمر الـ39 عامًا أفضل من لاعبين حاليين 👀😲pic.twitter.com/5SmbyI990x