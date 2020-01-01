تشيلسي يفسد مساعي توتنهام لضم جيرو

الرغبة مستمرة في ضم مهاجم جديد

يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي، محاولاته من أجل التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم فريق المدرب فرانك لامبارد قبل إغلاق السوق.

ووضع البلوز المهاجم البلجيكي درايس ميرتينس كهدف رئيسي لهم، نظراً لوضعه الحالي مع نابولي ورغبته الواضحة في الرحيل عن صفوف الفريق.

ميرتينس ينتهي عقده مع النادي الإيطالي الصيف القادم، ويحق له التوقيع مع أي نادي والانضمام له بالمجان بعد نهاية الموسم الحالي.

صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت رفض تشيلسي لهذه الفكرة، ورغبتهم في التعاقد مع اللاعب الآن نظراً لحاجة الفريق الشديدة للتعاقد مع مهاجم جديد.

وكشفت عن استعداد النادي اللندني التام، من أجل استخدام مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو في صفقة تبادلية لإقناع نابولي بالتخلي عن ميرتينس بمنتصف الموسم.

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وهو ما يفسد مساعي توتنهام ومدربه جوزيه مورينيو في استقدام جيرو، والذي يبحث عن فريق جديد له لحجز مكانه بتشكيل فرنسا في يورو 2020.

ويواجه تشيلسي منافسة قوية على ضم ميرتينس، بوجود اهتمام قوي من أرسنال وإنتر وبرشلونة بالحصول على خدمات صاحب الـ32 سنة، نظراً لخبرته الطويلة وقدرته على اللعب بمركز المهاجم الصريح والجناح.