لامبارد يُحدد نوعية تعاقدات تشيلسي في يناير

علق أيضاً على إمكانية عودة ناثان أكي للبلوز في سوق الانتقالات الشتوي

أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، على رغبته في ضم لاعبين كبار على أعلى مستوى، من أجل تدعيم فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير القادم.

تشيلسي تلقى أنباء سارة هذا الشهر، بعد موافقة المحكمة الرياضية "كاس" على تخفيض حظر النادي الإنجليزي من ضم لاعبين جدد، والسماح له بالتعاقدات في الميركاتو الشتوي.

وهو ما نتج عنه ربط البلوز بالعديد من اللاعبين بمختلف المراكز، ليخرج لامبارد قبل مواجهة فريقه أمام بورنموث بالجولة القادمة من الدوري الإنجليزي، ليحدد النوعية التي يرغب في ضمها.

وقال مدرب تشيلسي في المؤتمر الصحفي لمباراة بورنموث:"نريد لاعب على أعلى مستوى لتطوير الفريق، أنا سعيد بالمجموعة الحالية، لكني سأرشح بعض العناصر الجديدة لإدارة النادي".

الأنباء حول ضم ناثان أكي:"يقدم مستويات مميزة جداً مع بورنموث، أشعر بالرضا عن مستوى دفاعي، علينا القلق والتفكير فقط في مباراة بورنموث، وننتظر ما سيحدث في يناير".

مستقبل جيرو:"لن أتحدث مع أي لاعب عن مصيره قبل بداية السوق، ولكن بشكل عام أريد بقاء الجميع في الفريق ومنهم جيرو".

المنافسة على المربع الذهبي للبريميرليج:"بالطبع يمكننا إنهاء الموسم بأحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، وسنحتاج الكثير من العمل لإدراك هذا الهدف حتى النهاية".

التجديد لتوموري:"أظهر مستوى مميز منذ دخوله للفريق الأول، واستحق هذه الخطوة بعد العمل الرائع الذي قام به وترحيبه دائماُ بتعلم أشياء جديدة".

وعن الإصابات:"توموري لن يلعب ونتمنى وجوده الأسبوع القادم، وكذلك لوفتش تشيك قد يغيب لبضعة أسابيع".

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تجديد عقد يورجن كلوب مع ليفربول:"بالطبع يجب تهنئته على هذه المكافأة المستحقة، نظراً لكل ما قدمه مع ناديه، نحن نمتلك العديد من المدربين المميزين في البريميرليج".

مشكلة قتل المباريات:"نعم لدينا أزمة في هذه الجزئية، يجب علينا الإجهاز على الخصوم وحرمانهم من العودة للمباراة مرة أخرى".

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع بجدول الدوري بـ29 نقطة، بفارق 17 نقطة عن ليفربول المتصدر، متفوقاً على مانشستر يونايتد الخامس بـ5 نقاط فقط.