مكتشف رونالدو وروماريو ينصح تشيلسي بضم ناثان أكي

المدافع الهولندي سبق وأن لعب بقميص البلوز

نصح بيت دي فيزر المستشار السابق لرومان أبراموفيتش مالك تشيلسي، إدارة النادي الإنجليزي بالتعاقد مع المدافع الهولندي ناثان أكي.

دي فيزر يعتبر من أبرز الكشافين في أوروبا، وقام بمساعدة الثنائي البرازيلي روماريو ورونالدو نازاريو على الظهور للساحة.

ومن جانبه قال الكشاف المخضرم، أن أكي مدافع بورنموث، هو الحل الأمثل للقضاء على المشاكل الدفاعية لتشيلسي.

وقال دي فيزر في تصريحات صحفية:"أكي كان يجب أن يصبح لاعباً في تشيلسي الآن لامتلاكه القدرات الكافية لتمثيل البلوز".

تأجيل الكلاسيكو - فرصة ميسي وأمل زيدان

مودريتش يرشح محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية

وأضاف:"لديه قدرات مميزة بالكرات الرأسية سواء دفاعياً أو هجومياً، توقيت ورؤية عالية جداً، أتمنى مشاهدته معهم مرة أخرى".

يذكر أن أكي لعب لتشيلسي قبل الرحيل عن البلوز في 2017، منضماً لبورنموث مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.