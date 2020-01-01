مدرب أستون فيلا لمانشستر يونايتد: لا يمكنكم الاقتراب من جريليش

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حذر دين سميث مدرب أستون فيلا، نادي مانشستر يونايتد من الاقتراب ومحاولة التعاقد مع لاعبه جاك جريليش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

التكهنات مستمرة حول مستقبل صاحب الـ24 سنة، بعد تألقه مع فيلا في النصف الأول من الموسم الحالي، وحاجة يونايتد لبعض التدعيمات بخط الوسط.

توتنهام سبق وأن حاول ضم اللاعب في صيف 2018 ولكنه فشل لتمسك أستون فيلا به، والآن قد يتكرر السيناريو مرة أخرى مع الشياطين الحمر.

سميث قال في تصريحات صحفية:"جاك لاعب على أعلى مستوى، ولكن كما قلت من قبل، ملاكنا لديهم طموحات عالية جداً للنادي ويريدون الوصول لمكانة عالية بالدوري الإنجليزي".

وأضاف:"لو أردنا تحقيق هذه الأهداف يجب علينا الحفاظ على أهم لاعبينا ومنهم جريليش، لذلك لن نبيعه، الأندية الأخرى يمكنها النظر له ولكن لا يستطيعون لمسه".

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وكان جريليش قد قاد فيلا مؤخراً لتحقيق انتصاراً ثميناً على بيرنلي 2/1، حيث نجح في تسجيل وصناعة هدفي فريقه ليقوده لحصد 3 نقاط غالية.

يذكر أن صانع الألعاب الإنجليزي لعب 21 مباراة مع فيلا هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف وصنع 6 آخرين بالدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين.