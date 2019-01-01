وكيل فوزير: لم أجد منافسة شريفة مثلما يحدث في السعودية

خطوة واحدة تفصل بين فوزير والرائد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد المغربي ياسين شادي، وكيل أعمال مواطنه محمد فوزير، لاعب فريق نادي النصر السعودي، والذي اقترب من التوقيع للرائد، على أنه لم يتبق سوى اتفاقهم مع العالمي لإتمام الانتقال.

الرائد اقترب من التعاقد مع محمد فوزير لمدة موسمين، قادمًا من النصر، بعد منافسة مع الفيصلي والحزم، وأيضًا طرابزون التركي.

ياسين شادي قال خلال تصرحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية: "قررنا التوقيع لنادي الرائد رغم وجود عروض أخرى، لكن اللاعب فضل مشروع الرائد بعد استشارتي أنا وعصام الراقي، وكيل اللاعب السابق الذي نقل صورة رائعة للمجتمع في هذا النادي".

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وكيل فوزير تابع: "ارتحنا كثيرا لهذا الشخص الأكثر من رائع، وأبلغنا الأندية التي كانت ترغب في اللاعب عن قرار فوزير".

وواصل: "أوضحنا لأحد رؤوساء الناديين السعوديين اللذين فاوضا فوزير أن اللاعب قرر التوقيع للرائد، حينها لم يتذمر والبحث عن عيوب، بل أكد أن فوزير اختار رئيسا مميزا وخلوقا مثل فهد المطوع، وتمنى لنا كل خير، وهذا أمر رائع لم أشاهده في الأندية الخارجية".

فوزير شارك في الدوري السعودي رفقة النصر وأحد في 31 مباراة، استطاع خلالها تسجيل 10 أهداف.