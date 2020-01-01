محاولة فاشلة من برشلونة لضم مهاجم جلادباخ

عرض قيمته 50 مليون يورو قوبل بالرفض

مرحلة كبيرة من البحث عن مهاجم، مر بها نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لتعويض إصابة الأوروجوياني لويس سواريز.

رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا كان على أعتاب الانضمام للفريق الكتالوني، لكن الصفقة فشلت، لتصل الأمور في النهاية بالتعاقد مع مارتن برايثوايت من ليجانيس.

صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت عن مفاجأة جديدة، وهي قيام برشلونة بمحاولة التعاقد مع الحسن بليا مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ.

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وأشارت إلى تقديم النادي الإسباني مبلغ 50 مليون يورو لضم اللاعب، وهو ما قوبل بالرفض القاطع للفريق الألماني لعدم رغبته في التخلي عن واحد من أفضل نجومه بمنتصف الموسم.

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ومن غير المتوقع أن يعود برشلونة أخرى للمهاجم الفرنسي في الصيف، حيث لديه أهداف أخرى أبرزها تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، لاوتارو مارتينيز نجم إنتر والبرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

يذكر أن بليا كان يعيش فترة مميزة في الدوري الألماني هذا الموسم قبل التوقف بسبب فيروس كورونا، حيث سجل 8 أهداف في 22 مباراة خلال البطولة.