مانشستر يونايتد يتحرك لضم إريكسن في يناير

حاول ضمه في الصيف ولكنه فشل

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التحرك من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن في يناير القادم.

إريكسن ينتهي عقده مع توتنهام خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، ويحق له وقتها التوقيع مع أي نادي بصفقة انتقال حر.

تقارير صحفية أكدت رغبة مانشستر في استغلال تعثر مفاوضات التجديد، من أجل ضم اللاعب بمقابل مادي ضئيل بالشتاء.

ويأتي ذلك بناء على رغبة إدارة النادي الإنجليزي، في توجيه المزيد من الدعم للمدرب الحالي أولي جونار سولشاير.

يونايتد حاول التعاقد مع إريكسن الصيف الماضي بـ70 مليون جنيه إسترليني، ولكن سبيرز رفضوا التخلي عن اللاعب.

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المحاولة القادمة ستكون قيمتها أقل بكثير، نظراً لتزايد الضغوط على النادي اللندني، وعدم رغبته في خسارة الدنماركي بالمجان.

ويواجه الشياطين الحمر منافسة شرسة مع ريال مدريد ويوفنتوس، حيث يسعى كل منهما للاعب الذي يحظى حالياً ببداية متخبطة هذا الموسم.