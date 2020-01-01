كافو يوجه نصيحة لكوتينيو حول مستقبله مع برشلونة

بايرن لم يظهر رغبة كبيرة في الاحتفاظ بخدماته

نصح أسطورة كرة القدم البرازيلية كافو، مواطنه فيليب كوتينيو، بالبقاء بصفوف بايرن ميونخ وعدم العودة لبرشلونة الموسم القادم.

كوتينيو انضم لبرشلونة في يناير 2018 قادماً من ليفربول، ولكنه فشل في إثبات قدراته مع الفريق الكتالوني، لينضم معاراً لبايرن الصيف الماضي.

التقارير كلها تشير إلى عدم رغبة بايرن في الاحتفاظ بخدمات كوتينيو، وعودته لفريقه بعد انتهاء الإعارة، وهو ما لا يرحب به كافو.

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وقال ظهير ميلان السابق:"أنصحه بالبقاء في بايرن، هو لاعب كرة قدم مثير ولديه الكثير من الموهبة والذكاء وذلك ما ظهر منه السنوات الماضية".

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وأضاف:"لقد أثبت مهاراته مع ليفربول وبرشلونة، لا أعتقد أنه يلعب في المركز الصحيح الآن، لأنه يصنع الفارق بشكل أكبر في خط الوسط".

يذكر أن العديد من الأندية الأخرى أبدت اهتمامها بالتعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي، أهمها مانشستر يونايتد وتوتنهام بالإضافة لتشيلسي.