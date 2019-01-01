فورلان يرحب بانتقال كافاني لأتلتيكو مدريد

المهاجم الأوروجوياني على بعد خطوات قليلة من النادي الإسباني

رحب النجم الأوروجوياني دييجو فورلان، بانتقال مواطنه إيدينسون كافاني كافاني مهاجم باريس سان جيرمان لأتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الشتوي القادم.

العديد من التقارير الصحفية أكدت اقتراب كافاني من الرحيل عن باريس منضماً لأتلتيكو في يناير، قبل نهاية عقده مع النادي الفرنسي بـ6 أشهر.

شبكة "سكاي سبورتس" أشارت لتوصل المهاجم المخضرم لاتفاق نهائي مع أتلتيكو، للتوقيع مع النادي الإسباني لمد 3 مواسم قادمة.

وهو ما علق عليه فورلان الذي لعب لنفس النادي من قبل:"سيكون الأمر جيداً للغاية لأتلتيكو مدريد وله أيضاً على المستوى الشخصي الرياضي".

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وأضاف:"أتوقع ترقي الفريق خطوة أخرى مع المدرب دييجو سيميوني لمواجهة تحديات الموسم الحالي وفي الفترات القادمة أيضاً".

يذكر أن فورلان سبق وأن لعب لأتلتيكو حيث قضى أربعة مواسم، حيث سجل 96 هدفاً وصنع 32 في 198 مباراة طوال مسيرته.