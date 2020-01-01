مانشستر سيتي وباريس يُعطلان انتقال عوار ليوفنتوس

اللاعب الفرنسي تقدر قيمته بـ70 مليون يورو

يواجه نادي يوفنتوس الإيطالي، منافسة شرسة من عمالقة أوروبا، من أجل التعاقد مع حسام عوار لاعب وسط نظيره الفرنسي ليون.

العديد من التقارير الصحفية، كشفت عن اقتراب يوفنتوس من الحصول على خدمات اللاعب، بعد التألق الشديد له على مدار الأشهر الماضية.

صحيفة "كوريير ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت تعقد الأمور على البيانكونيري الآن، بعد دخول مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بقوة للسباق.

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انضمام الثنائي الفرنسي والإنجليزي للصراع على ضم عوار، يصعب الأمور على يوفنتوس خاصة من الناحية المالية، حيث يطلب ليون 70 مليون يورو للموافقة على البيع.

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سياسة يوفنتوس المالية في الصفقات وإمكانياته الحالية، ربما تجعل باريس وسيتي هما الأقرب للتعاقد مع صاحب الـ21 سنة، لو لم يتغير الموقف قبل الصيف القادم.

يذكر أن جان ميشيل أولاس رئيس ليون، سبق وأن اعترف بصعوبة الحفاظ على عوار بالفريق، ووجود إمكانية كبيرة لانتقاله إلى يوفنتوس.