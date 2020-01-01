ليفي في مدريد لنقل بيل إلى توتنهام..لكن هل تتم الصفقة؟

جدل كبير حول مصير الدولي الويلزي باليوم الأخير من الميركاتو

تضاربت الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، حول رحيل الجناح الويلزي جاريث بيل عن ريال مدريد، وعودته مرة أخرى لتوتنهام في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوي.

مستقبل بيل مع ريال شهد العديد من التقلبات، نظراً لسوء علاقة اللاعب بالمدرب زين الدين زيدان، وهبوط مستواه بشكل ملحوظ وخلافاته مع جماهير النادي الإسباني.

صحيفة "تايمز" البريطانية، أكدت أن توتنهام أصبح أقرب من أي وقت مضى للتعاقد مع الدولي الويلزي، بعد اقترابه من التوصل لاتفاق مبدئي لإتمام الصفقة.

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وأوضحت أن هناك بعض التفاصيل الأخيرة التي لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، وأهمها راتب اللاعب الذي يصل لـ500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ومع ذلك هناك حالة كبيرة من التفاؤل لدى دانييل ليفي رئيس توتنهام للحصول على خدمات بيل، بعدما سافر بنفسه للعاصمة الإسبانية مدريد لقيادة المفاوضات.

ومن جانبها لا تتفق صحيفة "as" الإسبانية مع هذه الفكرة، حيث أشارت إلى صعوبة انتقال بيل لتوتنهام في اليوم الأخير من الانتقالات بهذه الطريقة، خاصة بعد تصريحات زيدان بالمؤتمر الصحفي لديربي مدريد بأنه يخطط للاعتماد على الدولي الويلزي.

ويمثل ضيق الوقت وعدم توافر الأموال لدى توتنهام بعد صفقتي جيدسون فيرنانديس وستيفين بيرجوين، كأهم الأسباب التي تجعل فكرة ضم بيل صعبة.

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ومن جانبه علق جوناثان بارنت وكيل بيل عن أنباء رحيله في رسالة مقتضبة للصحفيين:"المزيد من الهرء"، لينفي بنفسه جميع الأنباء التي انتشرت الفترة الأخيرة.

يذكر أن صاحب الـ30 سنة رحل عن توتنهام لريال في 2013 بصفقة قياسية وصلت إلى 85 مليون جنيه إسترليني، وحقق بعدها العديد من الإنجازات مع الفريق الإسباني، لكن مسيرته تأثرت بشكل كبير بالإصابات.