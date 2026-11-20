مشاركة تابع GOAL على جوجل

قد يكون إيفان توني على موعد مع العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تفيد مصادر بريطانية، من بينها الصحفي بن جاكوبس، بوجود محاولة جديدة من أجل الحصول على خدماته في شهر يناير المقبل.

إعلان

الطرف الجديد الذي اقتحم سباق ضم توني هو كريستال بالاس، النادي الذي عيّن توماس فرانك مدربًا جديدًا له قبل أسبوعين، وتتمثل مهمته في إبقاء النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعمل فرانك لسنوات مع توني في برينتفورد، وقد ضغط من أجل التعاقد مع الإنجليزي البالغ من العمر 30 عامًا، الذي يلعب حاليًا في الأهلي السعودي.

ويقود توني خط هجوم الأهلي منذ صيف 2024، وبوجوده في التشكيلة توّج النادي بلقبين آسيويين متتاليين لدوري أبطال النخبة.

وتألق الدولي الإنجليزي، الذي خاض عشر مباريات دولية، في الدوري السعودي للمحترفين، إذ لعب 108 مباريات مع الأهلي منذ انتقاله إليه.

إعلان إعلان

وسجل 86 هدفًا في تلك المباريات، كما أحرز هذا الموسم ثلاثة عشر هدفًا في تسع مباريات فقط، مما يعكس الحالة المميزة التي يمر بها اللاعب مع الراقي، على الرغم من النتائج المتخبطة للفريق.

مواضيع ذات صلة

ويبقى أن نرى ما إذا كان توني يرغب في الانضمام إلى كريستال بالاس، علمًا بأن المهاجم الإنجليزي مرتبط بعقد في السعودية حتى منتصف عام 2028، وسط اهتمام كذلك من نيوكاسل يونايتد وتوتنهام بضمه.

كما أن توني متورط في قضية جنائية، إذ يُشتبه في ارتكابه اعتداءً، ويتعين عليه المثول أمام المحكمة في عام 2028.

إعلان

وتتزامن جلسة محاكمته مع بطولة اليورو المقامة في ذلك العام، وقد حاول المهاجم تغيير الموعد، لكن دون جدوى.