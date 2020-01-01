راموس يستخدم الصين لفرض شروطه على ريال مدريد

المدافع المخضرم يريد زيادة كبيرة في راتبه

يعتبر ملف التجديد للمدافع الإسباني سيرخيو راموس مع ريال مدريد، ضمن أهم القضايا التي يسعى رئيس النادي فلورنتينو بيريز لحلها الفترة القادمة.

راموس ظهر بمستوى مميز مع ريال هذا الموسم، وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإسباني، بتميزه الدفاعي والتهديفي أيضاً حيث سجل 11 مرة خلال البطولة.

عقد المدافع المخضرم مع ريال يمتد حتى يونيو 2021، وسط تكهنات مستمرة حول مصيره من التوقيع على عقد جديد.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن رينيه راموس شقيق اللاعب ووكيل أعماله يستعد لاستخدام خدعة جديدة، لفرض شروط التجديد على ريال.

وأوضحت أن اللاعب يريد التوقيع على عقد مدته عامين، مع الحصول على راتب سنوي قيمته 18 مليون يورو، ليصبح أعلى اللاعبين أجراً في الفريق، بزيادة عن جاريث بيل الذي يحصل على 17 مليون.

وتتمثل الخدعة في تسريب بعض الأنباء حول تقدم أحد أندية الدوري الصيني بعرض للتعاقد معه، مع راتب سنوي يصل إلى 22 مليون يورو.

فكرة رحيل راموس الآن تبدو صعبة، بسبب الشرط الجزائي في عقده بـ200 مليون يورو، لكن ورقة العرض الصيني ستكون السلاح الأقوى لإجبار ريال على التجديد.

واستشهدت الصحيفة الإسبانية، بخطوة مماثلة قام بها شقيق راموس في 2015، بعد عرض خدماته على مانشستر يونايتد، بهدف الضغط على ريال مدريد من أجل رفع راتب اللاعب مقابل استمراره مع الفريق.

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ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة القادمة، تطورات جديدة في الموقف، سواء بقبول بيريز هذه الشروط، أو التصدي لمحاولات راموس وشقيقه.

ومن جانبه يسعى اللاعب لاستغلال شعبيته الكبيرة بين جماهير العملاق المدريدي، والدور الكبير الذي لعبه في الفوز بالليجا بالجولات الأخيرة من المسابقة.