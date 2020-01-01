راكيتيتش يفرض على برشلونة قبول عودته لإشبيلية

بعد تلقيه العديد من العروض خارج الدوري الإسباني

يبدو أن إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة، يقضي أيامه الأخيرة مع الفريق الكتالوني، متجهاً نحو العودة لفريقه السابق إشبيلية.

الدولي الكرواتي تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية، بعد تقلص دوره بشكل واضح مع برشلونة، وكان أبرزها من يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن راكيتيتش يفضل البقاء في الليجا، ويضع إشبيلية كأولوية له في حالة مغادرة فريقه الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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إشبيلية حاول بالفعل جس نبض برشلونة من أجل ضم راكيتيتش، وسط ترحيب من النادي الكتالوني، الذي تقبل الأمر الواقع برغبة اللاعب في الرحيل.

وتسعى إدارة النادي بقيادة جوسيب بارتوميو، لتحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة من بيع الكرواتي المخضرم، لتعويض الأزمة التي تمر بها خزينة البلوجرانا بسبب توقف النشاط بعد تفشي فيروس كورونا.

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قيمة صاحب الـ32 سنة لن تكون ضخمة، نظراً لتبقي سنة واحدة فقط على عقده مع برشلونة، وعدم وجود أي رغبة في التوقيع على عقد جديد، لذلك التخلي عنه في الصيف أفضل بكثير من رحيله بالمجان في يونيو 2021.

يذكر أن راكيتيتش الذي قضى 6 سنوات مع برشلونة، انضم للفريق مقابل 18 مليون يورو، ومن المتوقع طلب مبلغ مقارب لعودته مرة أخرى للنادي الأندلسي.