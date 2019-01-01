رسمياً - أرسنال يتعاقد مع الاسكتلندي كيران تيرني

صفقة جديدة للمدفعجية بنهاية السوق الإنجليزي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع الظهير الاسكتلندي كيران تيرني من سيلتك.

أرسنال سبق وأن تقدم بعرضين من أجل صاحب الـ22 عاماً، لكنهما قوبلا بالرفض القاطع، لعدم تلبية المطالب المادية للنادي الاسكتلندي.

وأخيراً تقدم المدفعجية بعرض قيمته 25 مليون جنيه إسترليني، ليوافق عليه سيلتك ويصبح تيرني لاعباً للنادي اللندني.

الموقع الرسمي لأرسنال كشف عن توقيع اللاعب على انضمامه للفريق، بعد اجتياز الفحص الطبي وإنهاء كافة التفاصيل.

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وتأتي الصفقة لتقدم المزيد من الدعم الدفاعي لأرسنال قبل نهاية السوق، باعتبار مركز الظهير الأيسر أحد نقاط الضعف بفريق المدرب أوناي إيمري.

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بكل تأكيد الساعات الأخيرة من نهاية الميركاتو الصيفي في البريميرليج قد نشاهد تطورات ومفاجآت جديدة ! ✍

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تيرني يعتبر بذلك هو سادس صفقات أرسنال هذا الصيف، بعد كل من جابريل مارتينيلي، ويليام ساليبا، داني سيبايوس، نيكولاس بيبي وديفيد لويز.