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الانتقالات

حتا الإماراتي يضم السوداني وليد سراج

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حتا يواصل تدعيم صفوفه
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

نجح نادي حتا الإماراتي، في التعاقد مع السوداني وليد سراج، من صفوف نادي العين على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويواصل فريق نادي حتا تدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية، استعدادًا للموسم الجديد، والذي سيشارك فيه بدوري الخليج العربي الإماراتي للمحترفين.

حتا أعلن عن التعاقد مع وليد سراج من نادي العين، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق.

وليد سراج يلعب ضمن فئة المواليد بنادي العين، وشارك الموسم الماضي مع اتحاد كلباء، وظهر بمستوى طيب.

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وشهدت مراسم توقيع اللاعب السوداني أيضًا، التوقيع مع الحارس زايد الحمادي، قادمًا من صفوف الظفرة، والبرازيلي كلايلتون سانتوس، مدافع فريق بلينيسيشس البرتغالي.

ويسعى نادي حتا لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال الوقت الحالي، وذلك من أجل تقديم نتائج جيدة الموسم المقبل.

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