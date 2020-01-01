جريليش يرد على أنباء انتقاله لمانشستر يونايتد بطريقته الخاصة

هل يرحل اللاعب عن أستون فيلا هذا الصيف؟

رد جاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا، على التكهنات الأخيرة التي ربطته بالرحيل عن النادي والانتقال إلى مانشستر يونايتد.

المدرب أولي جونار سولشاير، يعتبر جريليش من أهم العناصر التي يريد ضمها من أجل تدعيم صفوف فريقه هذا الصيف.

العديد من التقارير انتشرت الأيام الأخيرة، حول عقد اللاعب لمحادثات مكثفة مع إدارة أستون فيلا، لحسم موقفه النهائي من البقاء أو الرحيل.

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ومن جانبه رد جريليش على هذه الأنباء، بصورة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يضع يديه على أذنيه، في إشارة إلى تجاهل كل الشائعات المحيطة به.