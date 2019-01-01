تشيلسي يستهدف خليفة دروجبا في يناير

تحسباً لرحيل الثنائي أوليفييه جيرو وميتشي باتشواي

يدرس نادي تشيلسي الإنجليزي، إمكانية التعاقد مع المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي لاعب ليون خلال فترة الانتقالات الشتوية القادم لتدعيم صفوف الفريق.

فرانك لامبارد مدرب تشيلسي يبحث عن بعض التعزيزات في يناير المقبل، بعد موافقة المحكمة الرياضية على رفع الحظر من الدخول للميركاتو الشتوي.

شبكة "سكاي سبورتس" كشفت عن اقتراب الثنائي ميتشي باتشواي وأوليفييه جيرو، نظراً لانعدام فرصتهما في الظهور بشكل أساسي مع البلوز، مما سيدفع النادي لضم مهاجم جديد.

وأضافت أن لامبارد يرى العديد من الصفات المتشابهة بين ديمبيلي وديديه دروجبا أسطورة تشيلسي، مما يجعله مُصراً على التعاقد مع اللاعب.

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ويتابع مدرب تشيلسي للمهاجم الفرنسي منذ تواجده مع فولهام، قبل الانضمام لسيلتيك في 2016 للعمل مع المدرب بريندان رودجرز والفوز بلقبين دوري محلي و4 كؤوس.

يذكر أن ديمبيلي نجح في تسجيل 25 هدف مع ليون منذ انتقاله للفريق قادماً من سيلتيك بـ20 مليون جنيه إسترليني منذ 18 شهراً.