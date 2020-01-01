كوتينيو.. 100 مليون أو البقاء في برشلونة

النادي الإسباني يحدد موقفه من رحيل صانع الألعاب البرازيلي

مازال مستقبل صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، ضمن أهم الملفات المحيرة داخل نادي برشلونة الإسباني، سواء برحيله أو استمراره مع الفريق.

كوتينيو انضم لبرشلونة في يناير 2018 قادماً من ليفربول، ولكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب، لينضم إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الصيف الماضي.

المؤشرات جميعها تؤكد عدم رغبة بايرن في تفعيل خيار الشراء، مما يُعيد اللاعب لبرشلونة مرة أخرى، وسط اهتمام بضمه من بعض أندية الدوري الإنجليزي، مثل تشيلسي وتوتنهام وكذلك آرسنال وليستر سيتي وإيفرتون ونيوكاسل يونايتد.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن برشلونة لا يقبل بالاستغناء عن كوتينيو، إلا في حالة الحصول على مقابل مالي تبلغ قيمته 100 مليون يورو نظير بيعه.

وهو الأمر الذي يصعب بصورة كبيرة في الوقت الحالي، نظراً للأزمة المالية التي تمر بها معظم أندية العالم بسبب توقف النشاط بعد انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة دخل في محادثات مع اللاعب الأسبوع الماضي، من أجل الاطمئنان على إصابته والتفاوض حول مستقبله مع النادي.

جدير بالذكر أن كوتينيو ظهر في 32 مباراة مع بايرن هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة 8 بجميع البطولات.

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وجاءت رغبة صاحب الـ27 سنة واضحة، وهي تفضيل العودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي، البطولة التي شهدت تألقه بشكل لافت مع ليفربول.

كيكي سيتين مدرب برشلونة يؤمن بقدرات كوتينيو، ولا يمانع العمل معه الموسم القادم، وهو الاحتمال الأقرب في حالة عدم قيام أي نادٍ بعرض المبلغ المطلوب للتعاقد معه.