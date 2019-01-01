باشاكشهر التركي يعلن ضم لاعب بيراميدز

لاعب آخر يرحل عن بيراميدز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

استعار نادي باشاكشهر التركي، اللاعب النيجيري أزوبيكي أوكيتشوكو، من نادي بيراميدز المصري، لمدة موسم قادم.

نادي باشاكشهر التركي أعلن عبر موقعه الرسمي، عن انضمام أوكيتشوكو إلى صفوف الفريق، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

اللاعب النيجيري هو ثاني اللاعبين الأجانب الراحلين عن بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيل البرازيلي كينو.

وانتقل كينو من صفوف بيراميدز إلى الجزيرة الإماراتي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بعد اتفاق بين إداراتي الناديين.

أوكيتشوكو لعب مع بيراميدز 6 مباريات فقط، حيث رحل إلى قيصري ريزاسبور التركي حتى نهاية الموسم الماضي.

ويسعى بيراميدز الفترة الحالية لإعادة ترتيب أوراقه، استعدادًا للموسم المقبل، والذي سيشارك فيه بإحدى البطولات الإفريقية.