برشلونة يحاول ضم ألابا بالمجان

اللاعب متحمس للانتقال للدوري الإسباني

يحلم نادي برشلونة الإسباني، بفكرة التعاقد مع المدافع السويسري ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ بعد نهاية عقده مع النادي الألماني.

برشلونة يبحث عن تدعيم صفوفه على المدى البعيد، بعد الموسم المتخبط الذي مر به الفريق واقترابه من خسارة لقب الدوري لصالح ريال مدريد.

شبكة "سكاي" الألمانية، أكدت أن برشلونة يتابع ألابا منذ سنوات طويلة، ويعتقد أن الفرصة أصبحت سانحة هذه المرة للحصول على خدماته.

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صاحب الـ28 سنة، ينتهي عقده مع بايرن في يونيو 2021، وسط إصرار من اللاعب النمساوي على عدم التوقيع على عقد جديد.

ألابا يعتبر من العناصر الأساسية في بايرن، حيث ظهر في 38 مباراة، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر وكذلك في خط الوسط، لذلك يحاول البافاري إقناعه بالاستمرار.

وعلى الجانب الآخر يترقب برشلونة الموقف، لإقناعه بالبقاء حتى نهاية عقده والانتقال بالمجان في صيف 2021، باستغلال تحمس اللاعب لفكرة اللعب بالدوري الإسباني.

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يذكر أن بايرن ميونخ يعتبر أحد المنافسين المحتملين لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، وذلك لو تمكن الفريق الألماني من عبور تشيلسي، مع تغلب نظيره الإسباني على نابولي في إياب دور الـ16 من البطولة.