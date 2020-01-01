أجويرو يفتح الطريق لبرشلونة أمام لاوتارو

هل يوافق النادي الإنجليزي على خسارة مهاجمه الرئيسي؟

قرر نادي إنتر الإيطالي، توجيه أنظاره نحو المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، كبديل لمواطنه لاوتارو مارتينيز في حالة انتقاله لصفوف برشلونة.

النادي الإسباني مصمم على التعاقد مع لاوتارو، حيث يتصدر السباق من أجل الحصول على خدماته، في صفقة من المتوقع أن تتخطى 100 مليون يورو، مع إمكانية عرض برشلونة بعض لاعبيه بالتبادل.

موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" أكد تمسك المدرب أنطونيو كونتي بلاوتارو، لكنه بدأ كذلك التحضير لرحيله بالبحث عن البديل المناسب، وهو ما وجده في أجويرو.

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مهاجم مانشستر سيتي مرتبط بعقد مع النادي حتى 2021، وأكد أكثر من مرة على رغبته في إنهاء مسيرته الكروية بالدوري الأرجنتيني بعيداً عن أوروبا.

موقف سيتي غير واضح حتى الآن من هذه الخطوة، لكن الرفض هو الاحتمال الأقرب، خاصة وأن النادي على وشك خسارة جناحه الألماني ليروي ساني لبايرن ميونخ.

ساني لديه نفس موقف أجويرو من حيث مدة التعاقد، ولكن النادي الإنجليزي لا يرحب بفكرة خسارة مهاجمه الرئيسي الموسم القادم.

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وعلى جانب آخر ووفقاً لما أكدته العديد من الصحف الألمانية، فإن ساني أصبح على بعد خطوات قليلة من إكمال انضمامه لبايرن والحصول على الرقم 10 بالنادي الألماني.