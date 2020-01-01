باريس يستعد لتوجيه صفعة لريال مدريد

بسبب مفاوضات بيريز مع كيليان مبابي

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتوجيه صفعة قوية لريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، بسبب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت وجود مفاوضات بين ريال ومبابي، من أجل انتقال اللاعب للنادي الإسباني، وتحريضه على عدم تجديد عقده الذي ينتهي في 2022.

ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي جعل الرسالة واضحة لريال مدريد، أن مبابي ليس للبيع ولن يتم الاستغناء عنه حتى ولو كلفه التخلي عنه بالمجان عقب نهاية عقده.

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وهو الأمر الذي سبق وأن فعله باريس من قبل مع ماركو فيراتي الذي انتهى به الموقف بالتجديد مع النادي رغم مفاوضات برشلونة، وكذلك أدريان رابيو الذي رحل بالمجان ليوفنتوس بعد رفضه التجديد.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن باريس يخطط للانتقام من ريال بعد محاولاته لتفكيك انضباط لاعبيه، بالتفاوض مع إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، أحد الأهداف الرئيسية للمدرب زين الدين زيدان.

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ويتماشى ذلك مع حاجة الفريق الفرنسي لمهاجم جديد، مع الاستقرار على عدم شراء ماورو إيكاردي وإعادته لإنتر بعد انتهاء فترة إعارته، واقتراب رحيل إدينسون كافاني بالمجان.

وعلى جانب آخر سيواصل باريس مساعيه المستمرة للحفاظ على مبابي، وتكوين ثلاثية جديدة بينه والبرازيلي نيمار والمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.