إشبيليه يكثف محاولاته لضم دراكسلر

اللاعب يعاني من التهميش في باريس سان جيرمان

يطمح نادي إشبيليه الإسباني، بالحصول على خدمات صانع الألعاب الألماني جوليان دراكسلر خلال سوق الانتقالات الشتوي بيناير القادم.

دراكسلر يعاني من أجل الحصول على فرصة للعب تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل في باريس سان جيرمان، مما قد يدفعه للرحيل عن صفوف الفريق.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت اهتمام إشبيليه ضم اللاعب، مع وعده باللعب بصفة منتظمة تحت قيادة المدرب جولين لوبيتيجي.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يهتم فيها النادي الأندلسي بضم دراكسلر، حيث حاول التعاقد معه لأكثر من مرة، لإعجاب المسؤولين بقدرات الألماني.

المهمة ليست سهلة للحصول على خدمات صاحب الـ26 سنة، من الناحية المالية، بعد الإنفاق الكبير الذي قام به النادي في الصيف.

رايولا: بوجبا يحتاج قائمة ومشروع مثل يوفنتوس

تشيلسي ومانشستر وميلان.. أكثر الأندية احتياجاً للميركاتو الشتوي

ومن جانبه قد يرحب دراكسلر بفكرة الرحيل إلى إشبيليه، من أجل اللعب بانتظام لدخول قائمة المنتخب الألماني المشاركة في يورو 2020.

يذكر أن صانع ألعاب باريس سان جيرمان، شارك في 8 مباريات فقط مع النادي الفرنسي هذا الموسم، وغاب لفترة طويلة بسبب إصابة في القدم لحقت به في شهر أغسطس الماضي.