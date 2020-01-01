انخفاض سعر لاوتارو يؤكد اقترابه من برشلونة

رغبة واضحة من المهاجم الأرجنتيني باللعب لبرشلونة فقط

انخفاض كبير شهدته قيمة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر، مما يفتح الباب من جديد أمام انتقاله إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

إنتر كان يطمح في الحصول على مبلغ 111 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده، ولكن فرصة تفعيل هذا البند انتهت في 7 يوليو الجاري.

صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أشارت إلى انخفاض قيمة لاوتارو بما يقرب من 21 مليون يورو خلال الأيام الماضية، بسبب انتهاء مفعول الشرط الجزائي، ورغبة اللاعب الواضحة في الرحيل.

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الهبوط الحاد في مستوى اللاعب منذ عودة النشاط الرياضي مع الفريق الإيطالي، يؤكد فقدانه للتركيز طمحاً في إتمام انضمامه لبرشلونة في أقرب فرصة ممكنة.

وعلى الجانب الآخر وبعد وصول سعر لاوتارو إلى 90 مليون يورو، يحاول برشلونة تخفيض المبلغ مرة أخرى مستغلاً رغبة اللاعب في الرحيل عن إنتر.

ويأتي ذلك نظراً للأزمة المالية التي يعيشها النادي الإسباني حالياً بسبب توقف النشاط الرياضي بعد انتشار فيروس كورونا، حيث تقل ميزانيته للانتقالات عن 200 مليون يورو.

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موقف لاوتارو يعتبر هو العلامة الفارقة في الصفقة المحتملة، نظراً لإصراره على الانتقال لبرشلونة، رغم تلقيه العديد من العروض المغرية الأخرى كان أبرزها من باريس سان جيرمان وتشيلسي.

يذكر أن اللاعب الذي سجل 17 هدفاً في 38 مباراة مع إنتر حتى الآن، لم ينجح في هز الشباك بأي مباراة منذ عودة النشاط من جديد.