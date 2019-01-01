محمد البيرق: سعيد بانضمامي للوصل ومتحمس للموسم المقبل

البيرق يتحدث عن انضمامه للإمبراطور

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد البيرق، حارس مرمى فريق الوصل، والذي انضم له مؤخرًا، على أنه سعيد بانضمامه لصفوف الإمبراطور، خلال فترة الانتقالات الحالية.

الوصل تعاقد مع البيرق مع بداية شهر يونيو الجاري، وذلك دون الإعلان عن مدة العقد والمقابل المادي.

البيرق قال خلال تصريحات رصدتها صحيفة "البيان" الإماراتية: "أنا سعيد بانضمامي للوصل، ومستعد للتحدي الجديد رفقة فهود زعبيل".

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حارس الوصل الجديد تابع: "أشعر بالحماس مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، وأتطلع لمقابلة زملائي في الفريق، وأيضًا المدرب ريجيكامب والجهاز المعاون".

ونجح الوصل في التعاقد مع البيرق، بعد رحيل يوسف الزعابي، حارس الفريق، إلى اتحاد كلباء خلال فترة الانتقالات الحالية.

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قائمة حراس الوصل تضم الآتي: "حميد عبدالله «30 عاماً»، وسلطان المنذري «24 عاماً»، وعبدالله علي «19 عاماً»، وحمد الشيباني «18 عاماً»، ومبارك مطر «17 عاماً».