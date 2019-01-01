الوحدة يرفض عرضين من الشباب لضم عبد الله الزوري

الوحدة يتمسك باستمرار الزوري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

رفضت إدارة نادي الوحدة السعودي، طلب نادي الشباب، بشراء عبد الله الزوري لاعب الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الشباب قدم عرضين إلى الوحدة، ولكن إدارة الأخير رفضت بيع اعبد الله الزوري ليستمر مع الفريق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الوحدة رفضت التفريط في خدمات عبد الله الزوري، والاحتفاظ به للموسم الكروي الجديد.

الأهلي يرغب في تعويض رحيل محمد عبد الشافي بالتعاقد مع هذا اللاعب👀👇https://t.co/vo6Omufuju pic.twitter.com/2cRArNxFFk — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 19, 2019

الشباب قدم عرضًا بالمقايضة بلاعبين، وتم رفضه، ليتقدم بعرض آخر نظير مقابل مادي، ولكن الوحدة رفض.

الوحدة يقيم معسكرًا حاليًا في سلوفينيا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، حيث سيخوض العديد من المباريات الودية.

وكان الأرجنتيني خورخي ألميرون، المدير الفني للشباب، قد أعلن عن أنه طلب من إدارة ناديه، تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات.