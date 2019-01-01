الوحدة الإماراتي يعلن تجديد عقد أحمد راشد 3 مواسم

راشد يجدد عقده مع الوحدة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الوحدة، عن تجديد عقد أحمد راشد لاعب الفريق، لمدة 3 مواسم مقبلة قابلة للتجديد، خلال الفترة الحالية.

أحمد راشد الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، كان يلعب في صفوف الوحدة عام 2014، حيث يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

ونشر الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن تجديد عقد أحمد راشد لمدة 3 مواسم.

جددت ادارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم عقد لاعب الفريق الاول احمد راشد لمدة ثلاثة مواسم قابلة للتجديد .



ويتمنى مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي التوفيق والنجاح للاعب.#WHDFC pic.twitter.com/sVvpPiRf3K — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) ١٥ يوليو ٢٠١٩

وجاء نص التغريدة كالآتي:

"جددت ادارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم عقد لاعب الفريق الاول احمد راشد لمدة ثلاثة مواسم قابلة للتجديد، ويتمنى مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي التوفيق والنجاح للاعب".

وكان أحمد راشد قد دخل ضمن الترشيحات على جائزة أفضل لاعب واعد، في دوري الخليج العربي الإماراتي موسم 2017/2018.

ويقيم الوحدة حاليًا معسكرًا خارجيًا، استعدادًا لمواجهة النصر السعودي في دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.