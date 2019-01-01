هل يستحق إدواردو التضحية به من أجل جيوفينكو؟

الهلال يبحث عن تجديد الدماء استعدادًا للموسم الجديد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بدأت بالفعل في عمليات الإحلال والتجديد في صفوف الزعيم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة على مستوى اللاعبين الأجانب.

الحديث منذ نهاية الموسم الماضي، كان مُركز على رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو، بسبب عدم رضا البعض عن مستواه خلال الفترة الأخيرة من الموسم الرياضي المنقضي.

وعلى الجانب الآخر، تمسك الهلال باستمرار اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، صانع الألعاب الذي انضم لصفوف الفريق في شهر يناير الماضي.

هل يستحق التضحية بالبرازيلي كارلوس إدواردو لكي يستمر جيوفينكو مع الهلال؟، أم أنه من الأفضل أن يستمر إدواردو مع الزعيم؟، هذه الأسئلة قد تسيطر على نسبة كبيرة من جماهير الهلال الفترة الحالية.

فلنتحدث في البداية عن كارلوس إدواردو، وبعدها سنحكم إذا كان يستحق أن يستمر مع الهلال أم لا.

كارلوس إدواردو انضم لصفوف نادي الهلال في صيف عام 2015، في صفقة كبيرة، أضافت الكثير للزعيم، وتمكن من فرض نفسه أساسيًا على تشكيل الفريق، بل أصبح واحد من أهم اللاعبين، ولن أبالغ إذا قلت أنه أهم لاعب بالفريق.

فإذا تحدثنا عن إنجازات اللاعب البرازيلي عن الهلال، بالتأكيد هذا الأمر يشفع له بالاستمرار رفقة الزعيم، دون النظر لهبوط مستواه الفترة الأخيرة أو لأي شيء آخر، لأنه من الطبيعي أن يمر أي لاعب بفترة من عدم التوفيق وهبوط المستوى، ثم يعود أقوى.

إدواردو حقق مع الهلال الكثير من الألقاب، وهي "الدوري السعودي للمحترفين مرتين، وكأس خادم الحرمين مرة، وكأس ولي العهد مرة، وكأس السوبر السعودي مرتين".

اللاعب البرازيلي قاد الهلال للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017، ولكن الإصابة حرمته من خوض تلك المباراة أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، ليخسر الزعيم بهدفين لهدف في مجموعة المباراتين، والجميع أكد وقتها على أنه غيابه كان له الأثر السلبي على الفريق.

أما عن أرقامه الموسم الحالي، فهو شارك في 35 مباراة بواقع 2971 دقيقة، في مختلف البطولات، سجل 13 هدف، وصنع 6 أهداف.

حان الآن الوقت للحديث عن جيوفينكو، والذي انضم لصفوف نادي الهلال يناير الماضي، قادمًا من تورنتو الكندي، في صفقة انتقال حر.

جيوفينكو شارك في 6 أشهر مع الهلال في 17 مباراة "1046 دقيقة" بمختلف البطولات، وسجل 5 أهداف، وصنع 3 أهداف لزملائه.

اللاعب الإيطالي شارك في مباراتين فقط لمدة 90 دقيقة مع الهلال، الأولى أمام أحد وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية أمام الحزم وفاز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فهل يستحق إدواردو الرحيل عن الهلال؟ أم أن رحيله سيؤثر سلبيًا على الفريق ويستطيع جيوفينكو صاحب الـ32 عامًا، والذي لا يستطيع خوض أكثر من مباراة كاملة تعويض هذا الغياب؟