رحيل سوريانو وإدواردو - الهلال يحسم موقفه من لاعبيه

هل سنرى عملية إحلال وتجديد بصفوف الزعيم؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، العديد من القرارات المهمة، وذلك خلال اجتماعاته الفترة الماضية، مع أعضاء مجلس الإدارة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مجلس إدارة الهلال استقر على رحيل المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو، ليكون ثالث الراحلين، بعد علي الحبسي وسيروتي.

ويدرس الهلال الاستغناء عن الأسترالي ديجينيك والبرازيلي كارلوس إدواردو خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستقر الهلال على بقاء الإيطالي جيوفينكو والفرنسي بافيتيمبي جوميس والسوري عمر خربين، بالإضافة إلى تجديد عقود سالم الدوسري جحفلي والإبقاء على متعب المفرج.

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ويبدأ الهلال في البحث عن حارس أجنبي، بجانب الحارس الأساسي عبد الله المعيوف، حيث يتابع الزعيم بطولة كأس أمم إفريقيا، لانتقاء حارس مميز.

ولم يستقر الهلال حتى الآن على بقاء المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا، وأيضًا البيروفي أندريه كاريلو.

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ويطلب نادي بنفيكا البرتغالي مبلغ 20 مليون يورو، من أجل الاستغناء عن خدمات كاريلو للهلال بشكل نهائي، وهو ما يراه مجلس الإدارة مبلغ كبير.