تقارير صربية: منافسة سعودية وإماراتية على جوميز لاعب بارتيزان

من سيحسم صفقة جوميز لاعب بارتيزان

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية صربية، على أن نادي بارتيزان بلجراد، سيحقق أرباح كبيرة من بيع اللاعب ريكاردو جوميز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "موتزارت سبورت" الصربية، إلى أن بارتيزان سيحصل على مقابل مادي كبير من صفقة بيع ريكاردو جوميز، خلال الفترة الحالية.

ريكاردو جوميز يمتلك عرضين إماراتيين من العين والشارقة، بالإضافة إلى عرض سعودي من الهلال.

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▪️إدارة العميد تقدّمت بـ3 عروض خلال الإسبوعين الماضيين للتوقيع مع اللاعب

▪️النيّة تتجه داخل مجلس الإدارة إلى محاولة فسخ عقد اللاعب الذي يبلغ قيمة الشرط الجزائي فيه 10 ملايين ريال pic.twitter.com/QDhwQVTUhN — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 3, 2019

الصحيفة الصربية أكدت إلى أن هناك اتفاق شفهي مع الشارقة، على بيع جوميز مقابل 4 ملايين يورو، ولكن العين دخل في الصفقة وعرض 4.8 ملايين يورو، للحصول على اللاعب.

العين الإماراتي هو الأقرب لضم لاعب الرأس الأخضر، في حالة الاتفاق معه على راتبه الشخصي الذي سيحصل عليه رفقة الزعيم الإماراتي.

رحيل جوميز عن بارتيزان أصبح مسألة وقت فقط، حيث لن يشارك في مباراة فريقه في سلوفينيا الودية المقبلة، خوفًا من تعرضه للإصابة، للحصول على كامل أمواله، لتدعيم صفوف الفريق الصربي للموسم المقبل.