كورنثيانز البرازيلي يشف حقيقة مفاوضاته مع جوليانو لاعب النصر

جوليانو قد يرحل عن النصر في الصيف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشفت إدارة نادي كورنثيانز البرازيلي، حقيقة نيتها للتعاقد مع البرازيلي جوليانو، صانع ألعاب فريق النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتشرت أخبار خلال الفترة الماضية، حول مفاوضات فريق كورنثيانز مع جوليانو لاعب النصر السعودي.

إذاعة "بانديرانتيس" البرازيلية، أشارت إلى أن كورنثيانز نفى كل ما تردد حول رغبتهم في التعاقد مع جوليانو لاعب النصر.

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👇https://t.co/N1FjvoK4GE pic.twitter.com/jjep6CSpXJ — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 24, 2019

جوليانو توج مع فريقه النصر، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

اللاعب البرازيلي كان قد لعب في إنترناسيونال وغريميو البرازيليين، قبل الانتقال إلى زينيت الروسي وفنربخشة التركي، لينتقل للنصر الصيف الماضي.

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وقدم جوليانو مستويات رائعة رفقة النصر، حيث شارك معه في 38 مباراة، سجل خلالهم 15 هدفًا، وصنع 10 أهداف.