الفيصلي يتعاقد مع خالد كعبي 3 سنوات

الفيصلي يواصل تدعيم صفوفه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجحت إدارة نادي الفيصلي السعودي، برئاسة فهد المدلج، في الحصول على خدمات اللاعب خالد كعبي، لمدة 3 سنوات مقبلة، في صفقة انتقال حر.

وكان نادي الشباب قد أعلن الخميس، عن توقيع مخالصة مالية مع خالد الكعبي، ليصبح اللاعب حرًا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الفيصلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة يعلن خلالها عن التعاقد مع خالد الكعبي لمدة 3 سنوات.

إدارة النادي برئاسة الاستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج تنهي إجراءات تسجيل اللاعب '' خالد كعبي '' بعقد يمتد لثلاث سنوات .

⁧#الفيصلي pic.twitter.com/jUicI4YglD — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) July 11, 2019

خالد الكغبي يبلغ من العمر 27 عامًا، ويلعب في مركز خط الوسط، وسبق له ولعب للهلال والشباب، قبل الانتقال إلى الفيصلي.

وحصل الكعبي على 3 بطولات طوال مسيرته، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2015، وأيضًا كأس السوبر السعودي في نفس الموسم، كما حصل على كأس ولي العهد موسم 2016.

ويواصل فريق نادي الفيصلي تدعيمه، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، من أجل المنافسة على المراكز المتقدمة.