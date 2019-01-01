انتقالات السعودية - الفتح يتعاقد مع محمد مجرشي والعدالة يضم أحمد الناظري

مجرشي يمتلك مشوار طويل في الكرة السعودية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الفتح السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب محمد مجرشي مهاجم نادي أحد لمدة موسمين قادمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مجرشي يمتلك مشوار طويل في الكرة السعودية، حيث لعب من قبل لأندية الفيصلي والأهلي وأحد الذي كان أخر فريق ارتدى قميصه في الموسم المنصرم.

تقارير مقربة من النادي أشارت إلى ان التعاقد مع مجرشي يأتي بتوصية خاصة من المدير الفني التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق.

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📊 أرقام محمد مجرشي لاعب @FatehClub الجديد مع نادي أُحُد في الدوري السعودي الموسم الماضي

👕 لعب 11 مباراة

⚽️ سجل 3 أهداف

👟 صنع 2 هدف

🔷 اللاعب سيمثل فريق النموذجي لمدة سنتين pic.twitter.com/orn39pVtOv — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 25, 2019

في سياق أخر، أعلن نادي العدالة المتأهل حديثًا إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين تعاقده مع لاعب خط الوسط أحمد الناظري، لمدة موسم واحد، قادما من نادي الفتح.

الناظري خاض أكثر من تجربة في منافسات الدوري السعودي حيث لعب من قبل لأندية هجر والاتحاد والقادسية والفتح.

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يُذكر أن نادي العدالة كان قد تأهل إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه في الموسم المقبل، عقب احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، برصيد 63 نقطة.