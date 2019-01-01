غياب كهربا وانضمام ثلاثة ناشئين لقائمة الزمالك لمعسكر قبرص

الفارس الأبيض يطير إلى قبرص اليوم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن خالد جلال؛ المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه التي ستشارك في معسكر الإعداد الخارجي بقبرص.

الفارس الأبيض ينطلق معسكره الخارجي اليوم الإثنين، مستغلًا فترة توقف الدوري، لاستضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وشهدت القائمة غياب محمود عبد المنعم "كهربا"؛ صانع ألعاب الفريق، المنقطع عن التدريبات منذ أسبوعين، رغبةً في الرحيل، بينما ضم جلال ثلاثة لاعبين من فريق الناشئين هم: محمود الشحات؛ مدافع فريق مواليد 97، ويوسف محمود؛ مدافع فريق 2000، ويوسف حسن؛ لاعب وسط فريق 98.

بركة دعاء الأمهات وسنكون أضحوكة – ردود الأفعال على مباراة مصر وأوغندا

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف.

خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعة – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات - يوسف محمود - بهاء مجدي - حازم إمام – محمد أحمد "كماتشو".

خط الوسط : محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن - محمد إبراهيم – يوسف إبراهيم "أوباما" - إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.

وكان قد أعلن الزمالك من قبل أنه سيخوض أربع مباريات ودية خلال هذا المعسكر إلا أنه لم يتحدد بعد الأطراف الأخرى للقاءات.

يذكر أن الأبيض يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات عقب انتهاء الكان.

بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بـ70 نقطة وخاض مبارياته كاملة، أما الأهلي فيحتل الصدارة بـ74 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.