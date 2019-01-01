إدارة الاتحاد تميل لتقليص صلاحيات سييرا

قرار جديد بفترة الانتقالات الشتوية القادمة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تميل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، لتقليص صلاحيات لويس سييرا المدير الفني للفريق الفترة القادمة.

المدرب التشيلي يمتلك حالياً الكلمة العليا بكل ما يخص انتقالات الفريق، وهو ما تمتع به بالميركاتو الصيفي الماضي.

سييرا صمم على تعاقد الاتحاد مع الثنائي إيمليانو فيتشيو ولويس خيمينيز وفقاً لما أكدته بعض الصحف السعودية.

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مدرب الاتحاد لن يحظى بنفس الميزة في الميركاتو الشتوي القادم، وبالتحديد باستقطاب اللاعبين الأجانب.

ومن المتوقع أن تنتقل تلك الصلاحية لإدارة النادي التي ستختار بدورها العناصر التي تنضم للفريق.