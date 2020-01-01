نيمار ومبابي يهددان استقرار إيكاردي في باريس

يعتقد أنهما يرفضان التمرير له

يبدو أن ماورو إيكاردي مهاجم إنتر المعار لصفوف باريس سان جيرمان، لن يستمر لفترة طويلة بصفوف الفريق الفرنسي على المدى البعيد.

إيكاردي نجح في تسجيل 20 هدفاً وصنع 4 منذ وصوله لباريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة، مع وجود خيار للشراء قبل نهاية الموسم.

العديد من التقارير الصحفية كشفت مؤخراً، عن استعداد باريس لتفعيل بند الشراء، والاحتفاظ بقائد إنتر في صفقة بيع نهائي.

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ومع ذلك خرجت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأنباء مغايرة تماماً، تؤكد تحول الموقف بدرجة كبيرة لإيكاردي خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت أن إيكاردي لا يشعر بالراحة مع باريس، كما فشل أيضاً في التعاون مع الثنائي البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

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وهو ما يجعل الأمور أكثر صعوبة على المهاجم الأرجنتيني في التأقلم على أجواء النادي الفرنسي، للعلاقة المتوترة مع نجمي الفريق، حيث يعتقد أنهما يرفضان التمرير له.

وتأتي هذه الأنباء لتفتح الباب على مصراعيه أمام يوفنتوس، والذي يترقب وضع صاحب الـ27 سنة عن قرب، تمهيداُ لاستغلال الموقف في أقرب فرصة ممكنة.