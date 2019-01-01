مورينيو يطالب توتنهام بضم ديوب في يناير

سبق وأن أشاد به خلال فترة تدريبه لمانشستر يونايتد

وضع نادي توتنهام الإنجليزي، المدافع الفرنسي عيسى ديوب لاعب وست هام، ضمن الأهداف الرئيسية من أجل تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

توتنهام قام مؤخراً بتجديد عقد مدافعه البلجيكي توبي ألدرفيرلد، ولكن الشكوك مستمرة حول موقف مواطنه يان فيرتونخين، حيث ينتهي عقده في يونيو القادم ولم يوافق على التجديد حتى الآن.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت اهتمام البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب سبيرز، بالتعاقد مع ديوب، لإعجابه بقدرات مدافع الهامرز على مدار الموسمين الماضيين.

وأوضحت أن سعر صاحب الـ22 سنة سيصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني، المبلغ الذي سيحاول توتنهام تخفيضه.

ديوب لعب 38 مباراة مع وست هام الموسم الماضي، لكنه لم يظهر منذ تعرضه للإيقاف أمام تشيلسي منذ 3 أسابيع.

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مورينيو سبق وأن أشاد باللاعب الفرنسي بعد خسارة فريقه السابق مانشستر يونايتد من الهامرز 3/1 في سبتمبر 2018، وقام بوصفه بالوحش خلال فترة قيادته للشياطين الحمر.

وتأتي فكرة التعاقد مع ديوب كخطة مستقبلية لتأمين دفاع توتنهام، نظراً لتقدم عمر فيرتونخين الذي يصل لـ32 سنة، وكذلك ألدرفيرلد الذي بلغ مؤخراً عامه الثلاثين.