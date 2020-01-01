مانشستر يونايتد يحسم موقفه من ضم ديمبيلي

أزمة هجومية واضحة للشياطين الحمر

يستبعد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، فكرة التعاقد مع عثمان ديمبيلي جناح برشلونة هذا الصيف.

مانشستر يريد التعاقد مع لاعب في مركز الجناح بسوق الانتقالات الحالي، بعد الفشل في ضم جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

النادي الإنجليزي ارتبط بضم عثمان ديمبيلي، الذي يجيد اللعب على الجانب الأيمن والأيسر بخط الهجوم، لتدعيم صفوف الفريق.

المزيد من الفرق

ومع ذلك أكت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن برشلونة لن يبيع لاعبه الفرنسي هذا الصيف، خاصة مع اقتراب رحيل الأوروجوياني لويس سواريز.

ويأتي ذلك رغم حاجة إدارة برشلونة، لبيع بعض اللاعبين، من أجل توفير الأموال للتعاقد مع صفقات جديدة، مثل ممفيس ديباي وإريك جارسيا ولاوتارو مارتينيز.

ومن المقرر أن يحاول سولشاير البحث عن عناصر هجومية أخرى، قبل أيام من إغلاق السوق، لإضافة المزيد من القوة بالخط الأمامي لفريقه.

صراع ثلاثي على كيليان مبابي بعد طلبه بالرحيل عن باريس سان جيرمان

مارسيليا يتهم نيمار بالعنصرية، وعقوبات تصل لـ 20 مباراة تنتظره

يذكر أن مانشستر افتتح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، بهزيمة صادمة أمام كريستال بالاس بنتيجة 3/1 على ملعب أولد ترافورد.