ليفربول يدرس التعاقد مع جناح بريمن

واحد من أبرز المواهب في الدوري الألماني هذا الموسم

يدرس نادي ليفربول الإنجليزي، إمكانية التعاقد مع ميلوت راشيكا جناح نادي فيردر بريمن الألماني الصيف القادم، استمراراً لتدعيم صفوف فريقه.

ليفربول يواجه أزمة هجومية الموسم المقبل، نظراً لذهاب الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، للمشاركة المحتملة لهما مع مصر والسنغال بأمم إفريقيا.

وهو ما يدفع المدرب يورجن كلوب للتفكير في خيار هجومي آخر لتوفير المزيد من البدائل، ليضع راشيكا كأحد أهم أهدافه الرئيسية.

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وهو ما أكدته صحيفة "بيلد" الألمانية، حيث كشفت عن متابعة ليفربول للاعب عن قرب هذا الموسم، ومشاهدته أكثر من مرة مع بريمن ومنتخب كوسوفو.

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ومن المتوقع أن يرحب بريمن بفكرة بيع راشيكا لليفربول، ولكن في حالة الحصول على مقابل مالي لا يقل عن 38 مليون يورو.

يذكر أن صاحب الـ23 سنة يجيد اللعب بمركز الجناح الأيسر، بالإضافة للمهاجم الصريح والوهمي، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع 4 مع بريمن بكل البطولات هذا الموسم.