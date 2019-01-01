فان دير سار: كنت على وشك الانضمام لليفربول

الحارس الهولندي قرر اختيار فولهام

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف إدوين فان دير سار أسطورة مانشستر يونايتد، أنه كان على وشك الانتقال لليفربول عندما كان في يوفنتوس.

الحارس الهولندي كشف عن تلقيه العديد من العروض عام 2001، أبرزها من بوروسيا دورتموند وليفربول، ولكنه فضل الانتقال لفولهام ومنه للشياطين الحمر.

وقال فان دير سار قبل مواجهة مانشستر وليفربول الأحد القادم:"كان أمامي الاختيار بين دورتموند وليفربول خلال هذا العام ولكن شعرت ببعض التردد من كليهما".

وأضاف:"قررت في النهاية الانضمام لفولهام لأنهم كانوا أكثر جدية".

وتطرق أيضاً لأزمة الثنائي مانويل نوير وتير شتيجن مع منتخب ألمانيا:"لست مدرباً للفريق لذلك لا أعلم من أختار، لكنهما حارسان مميزان والأمر يعود للمدير الفني في النهاية".

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جدير بالذكر أن نجاح الحارس الهولندي المعتزل مع فولهام، ساعده على الانضمام ليونايتد ليفوز مع الفريق بأربع بطولات دوري إنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا.