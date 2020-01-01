محاولات لإعادة تياجو ألكانتارا لبرشلونة

اللاعب مازال يحب برشلونة ويعتبر النادي بيته

يحاول خافيير بورداس عضو مجلس إدارة نادي برشلونة، إعادة تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونخ لصفوف الفريق من جديد.

تياجو غادر برشلونة منضماً لصفوف النادي الألماني في 2013، في صفقة وصلت قيمتها 25 مليون يورو، بعد تألقه مع الفريق الكتالوني.

اللاعب عانى من إصابات عديدة خلال فترته مع البافاري، وارتبط أكثر من مرة بالعودة لبرشلونة، ويبدو أن الأمور أصبحت أقرب من أي وقت مضى.

المزيد من الفرق

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت قيام بورداس الرئيس التنفيذي للفريق الأول لبرسا، بطرح اسم ألكانتارا بقوة خلال اجتماع مجلس إدارة النادي الإثنين الماضي.

ومن المتوقع أن تكون مهمة برشلونة سهلة في الحصول على خدمات اللاعب للعديد من الأسباب، أهمها انتهاء عقده مع بايرن في 30 يونيو 2021 بوجود اتجاه لعدم التجديد له.

جرح عاطفي وبكاء متكرر - أقسى اللحظات في مسيرة رونالدو

ماتيرازي: كنت أكره كونتي وميليتو تمنى قتل بالوتيلي

وأما السبب الأهم وهو عشق اللاعب للنادي الإسباني، والشعبية التي يحظى بها داخل النادي وجماهيرة وامتلاكه العديد من الأصدقاء بالفريق الحالي.

يذكر شقيق تياجو وهو رافينيا مرتبط بعقد مع برشلونة حتى عام 2021، ولكنه الآن يلعب لسيلتا فيجو على سبيل الإعارة.