فيدال يخرج بإشارة جديدة حول رحيله عن برشلونة

خطوة غريبة من لاعب الوسط التشيلي

أثار لاعب الوسط التشيلي أرتور فيدال، الجدل حول رحيله عن صفوف برشلونة والانتقال للدوري الأمريكي، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

العديد من التكنات انتشرت الفترة الأخيرة حول مصير فيدال، سواء بانتقاله إلى إنتر أو نيوكاسل يونايتد، أو خوض تجربة جديدة خارج أوروبا عن طريق نادي إنتر ميامي.

فيدال قام بنشر قصة عبر حسابه الخاص على "إنستجرام"، يبدو أنها حازت على إعجابه، حيث تستطلع آراء الجماهير حول انتقاله لنادي إنتر ميامي المملوك للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

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وجاءت القصة بعنوان، هل يكون فيدال قنبلة الدوري الأمريكي القادمة؟ ليقوم اللاعب بمشاركتها على الملف الشخصي له، في إشارة جديدة لاقتراب رحيله عن برشلونة.

وبعد وقت قصير جداً، أدرك فيدال ما يمكن أن تتسبب فيه هذه الخطوة من تخمينات حول سوق الانتقالات، ليقوم بمسحها ولكن بعد فوات الأوان وانتشارها بشكل كبير.

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يذكر أن صاحب الـ32 سنة انتقل لبرشلونة قادماً من بايرن ميونخ في 2018 بـ18 مليون يورو، ولعب 84 مباراة مع الفريق الإسباني، سجل 9 أهداف وصنع 10 آخرين.