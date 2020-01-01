سواريز يعلن موقفه من التجديد لبرشلونة وصفقة لاوتارو

تحدث أيضاً عن أزمة خفض الرواتب بالنادي الإسباني

أعرب لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني، عن عدم ممانعة انتقال لاوتارو مارتينيز نجم إنتر لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لاوتارو يعتبر من الأهداف الرئيسية لبرشلونة مع نيمار في الصيف، ضمن الخطة التي تضعها إدارة النادي لتجديد عناصره بخط الهجوم.

سواريز تحدث مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن موقفه من هذه الخطوة المحتملة، ورأيه فيما يخص التجديد والبقاء مع برشلونة لفترة أطول.

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وقال الأوروجوياني في حواره:"من الصعب الحديث عن اللاعبين اليوم نظراً لما يمر به العالم في أزمة كورونا، ولكن بكل تأكيد نحن نعلم القيمة التي يقدمها نيمار بالملعب وفي غرفة ملابس الفريق".

وأضاف:"لاوتارو ينمو كثيراً في إيطاليا، لديه تحركات مذهلة وتعكس مدى روعته، وارتباط النادي بلاعبين من نوعيته أمر يجعلك تشعر بالسعادة لمساعدة الفريق".

وتابع:"المنافسة أمر صحي بأي فريق، وتساعد الجميع على القتال من أجل اللعب بصفة أساسية لتعزيز حظوظ النادي".

وأما عن مستقبله:"مازلت لا أعرف أي شيء، أقل ما أفكر فيه الآن هو المستقبل بسبب الحالة التي نمر بها الآن، فعلينا فقط التركيز على ما يشهده العالم، وبكل تأكيد سيأتي الوقت للجلوس مع النادي الذي تربطني به علاقة جيدة".

وعن إصابته:"نحن في وضع معقد للغاية لأننا متوترون بشأن ما يحدث مع أزمة كورونا، وبالنسبة لي أوجه رسالة واضحة للجميع بمحاولة البقاء في المنزل والاعتناء بأنفسنا، والثقة في المجموعة من الناحية الرياضية، لأننا سنقاتل من أجل أهدافنا الرئيسية بالفوز بالدوري ودوري الأبطال".

واستكمل:"الفوز بالبطولتين سيكون هو السبيل الأفضل بعد المرور من هذه الأوقات السيئة التي نمر بها مع الفيروس، بالاحتفال مع الجماهير بلقب الأبطال وإنهاء الموسم بشكل ناجح".

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أزمة تخفيض الرواتب في برشلونة:"كان هناك عدم ارتياح لجميع أعضاء الفريق، بسبب بعض الأشياء غير الصحيحة التي تم تداولها، حول عدم سعادة اللاعبين ورفضهم الخصم المالي، ولكن في الحقيقة الجميع كان يريد مساعدة النادي في الوضع الذي يمر به".

وفي نهاية حديثه أكد صاحب الـ33 سنة على طموحه في العودة من الإصابة، والمشاركة مع الفريق في حالة عودة الكرة لنشاطها الطبيعي بالصيف.