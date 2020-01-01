تاليافيكو يكشف حقيقة اقترابه من برشلونة

أكد رغبته في الرحيل عن صفوف أياكس

رد نيكولاس تاليافيكو ظهير نادي أياكس أمستردام الهولندي، على التكهنات التي ربطته بالانضمام لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة يبحث عن ظهير أيسر في الصيف، وسط الاحتمالات المستمرة حول رحيل لاعبه جونيور فيربو، بعد فشله في إثبات قدراته مع الفريق.

تاليافيكو يعتبر من أقرب المرشحين للانضمام للفريق الإسباني، لكنه نفى وجود أي مفاوضات أو عروض رسمية لأياكس حتى الآن.

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وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"هدفي الرئيسي هو اللعب في أحد الأندية الكبيرة بأفضل المسابقات الأوروبية، أياكس فريق عظيم لكن الدوري الهولندي ليس بالقوة الكافية".

وأضاف:"يجب عليك دائماً السير وراء أحلامك، ربما تحدث هذه الخطوة في بداية شهر أغسطس القادم، الموقف غير مؤكد بشكل نهائي حتى الآن".

وأما عن اللعب في برشلونة:"هدفي الحالي هو الظهور بأفضل حالة بدنية وفنية ممكنة، تجعلني قادراً على الذهاب لفريق كبير، ربما هناك اهتمام من برشلونة بضمي، لكن لا يوجد أي شيء رسمي وصل لوكيل أعمالي حتى الآن".

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يذكر أن تاليافيكو الحاصل على لقب الدوري والكأس خلال تواجده مع أياكس، لا يزال أمامه سنتان في عقده مع النادي الهولندي.