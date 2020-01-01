برشلونة يقرر التخلي عن أومتيتي

المدافع الفرنسي خارج خطط كيكي سيتين

يدرس نادي برشلونة الإسباني، فكرة التخلي عن مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، لإعادة بناء مشروعه خلال الفترة المقبلة استعداداً للموسم الجديد.

أومتيتي عاد مؤخراً من الإصابة، وأصبح يشارك بكل أكبر مع برشلونة، ولكن يبدو أنه خارج حسابات المدرب كيكي سيتين بشكل واضح.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن اللاعب الفرنسي ليس من خطط سيتين المستقبلية لمشروعه على المدى البعيد، مرحباً ببيعه بمقابل مادي يمكن الاستفادة منه لتمويل صفقات أخرى.

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وأوضحت الصحيفة استعداد برشلونة لسماع العروض المقدمة للتعاقد مع الدولي الفرنسي، وسط اهتمام كبير من أرسنال وتشيلسي بالتعاقد معه.

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ومن المقرر أن يبدأ المزاد على ضم أومتيتي، فور زوال فترة التوقف الحالية التي تعاني منها أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع أومتيتي من ليون الفرنسي عام 2016، بمبلغ 25 مليون يورو، بوجود شرط جزائي في عقده قيمته 500 مليون يورو.