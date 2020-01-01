إيمري تشان يحذر سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

هل يستمع الجناح الإنجليزي لزميله الحالي؟

جادون سانشو يعتبر من الأهداف الرئيسية لمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ولكن أحد نجوم بوروسيا دورتموند حالياً وليفربول سابقاً لا ينصحه بهذه الخطوة.

إيمري تشان، لاعب الوسط الألماني الذي سبق وارتدى قميص ليفربول الغريم التقليدي لمانشستر، ولكن الإصابات أثرت على مسيرته في الدوري الإنجليزي، لينتقل إلى يوفنتوس ومنه لدورتموند.

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وقال تشان لزميله في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألماني، أنه يجب عليه رفض الانضمام للشياطين الحمر، كما أشاد بقدراته التي لا يمتلكها العديد من اللاعبين.

وأوضح الألماني:"لا يوجد أي سبب يدفع سانشو لتفضيل مانشستر يونايتد على دورتموند من الناحية الرياضية، ونصيحتي له أن يستمر هنا حتى نلعب معاً للأبد".

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وأضاف:"جادون يمتلك مميزات غير موجودة بعدد كبير من اللاعبين في العالم، لاحظت ذلك سريعاً بعدما لعب بجواره، لذلك استمراره يحمل أهمية كبيرة للفريق".

يذكر أن سانشو البالغ من العمر 20 سنة، نجح في تسجيل 17 هدفاً وصنع 19 مع دورتموند خلال الموسم الحالي، ليجذب أنظر كبار أوروبا أبرزهم مانشستر وريال مدريد.