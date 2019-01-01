إنتر يسعى لاستغلال أزمات ماتيتش في مانشستر يونايتد

لاعب الوسط الصربي يتحمس لفكرة الانتقال للدوري الإيطالي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يستهدف نادي إنتر الإيطالي، التعاقد مع لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

بعض التقارير الإنجليزية أكدت مؤخراً، عدم شعور ماتيتش بالراحة مع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، ووجود العديد من الخلافات بينهما.

وهو ما دفع إنتر للانقضاض والمحاولة لاستغلال الموقف، من أجل التعاقد مع اللاعب في يناير.

صاحب الـ31 عاماً ينتهي عقده مع مانشستر في يونيو 2020، مع إمكانية التمديد لمدة عام إضافي.

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بعض المواقع الإيطالية، أشارت لرغبة أنطونيو كونتي في جلب ماتيتش، نظراً للعلاقة الجيدة التي تجمعهما منذ تواجدهما في تشيلسي.

ومن جانبه يتحمس ماتيتش كثيراً للانتقال لإتر، طمحاً في خوض تحدي جديد بعيداً عن الدوري الإنجليزي.